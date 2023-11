Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, l'esclusiva PS5 non è più in sviluppo, per Jeff Grubb

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake fu annunciato come esclusiva PS5 e da allora non se n'è saputo più niente in via ufficiale. Stando però al giornalista Jeff Grubb, i lavori sul gioco sarebbero stati completamente interrotti . Quindi né Aspyr Media, lo studio di sviluppo originale, né Saber Interactive, che voci vogliono aver preso le redini del progetto, lo starebbero più sviluppando.

Grubb ha toccato l'argomento nell'ultimo episodio del podcast di Giant Bomb "Game Mess Mornings," in cui ha parlato di sviluppo fermato, anche in Saber Interactive. Stando a quanto ha appreso, la possibilità che il gioco veda la luce del giorno è ormai remotissima.

Naturalmente è giusto dire che si tratta di una notizia non confermata. Detto questo, le informazioni ufficiali sono praticamente nulla, considerando che Embracer Group non ha mai risposto a domande in merito, non chiarendo mai fino in fondo lo stato del gioco.

Lo scorso settembre, l'annuncio di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è stato cancellato dal canale YouTube ufficiale di PlayStation e da X, con la motivazione ufficiale della mancanza di diritti per le musiche.

Insomma, fossimo in voi non attenderemmo Star Wars: Knights of the Old Republic Remake più di tanto.