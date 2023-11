Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo, dice Jason Schreier

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo, stando a quanto riferito da Jason Schreier: il giornalista di Bloomberg ha citato due fonti di Saber Interactive, che gli hanno confermato che il progetto non è stato cancellato.

"Non posso dire se Star Wars: Knights of the Old Republic Remake verrà mai pubblicato, ma sì, due persone di Saber Interactive mi hanno detto che ci stanno ancora lavorando, nonostante alcuni rumor sostengano che nessuno si stia più dedicando allo sviluppo del gioco", ha scritto Schreier.

Il riferimento del giornalista è ovviamente alle voci riportate di recente dal suo collega, Jeff Grubb, secondo cui Star Wars: Knights of the Old Republic Remake non sarebbe più in sviluppo, anche alla luce delle dichiarazioni del CEO di Embracer Group.