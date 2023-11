Focus e Afterburner lavorano a una nuova proprietà intellettuale

Un progetto misterioso

Purtroppo al momento non è stato rivelato alcun dettaglio in merito alla nuova proprietà intellettuale che Focus e Afterburner si sono impegnati a realizzare insieme. Possiamo immaginare sarà un prodotto multipiattaforma, come già accaduto a Dreamscaper, ma per il resto tutto tace.

Le uniche informazioni sul progetto arrivano da un annuncio lavorativo che il team ha pubblicato su LinkedIn di recente, in cui rivela di essere al lavoro su di un gioco doppia A molto più ambizioso del loro titolo d'esordio e di essere alla ricerca di alcune figure, fra cui un senior level designer e un technical artist.