The Last of Us Parte 2 Remastered, la modalità No Return includerà almeno 12 scenari

La modalità No Return che troveremo in The Last of Us Parte 2 Remastered includerà almeno 12 scenari: lo rivela il curriculum di un ex dipendente di Naughty Dog, che sostiene di aver lavorato alle mappe della modalità in questione.

Annunciato alcuni giorni fa, The Last of Us Parte 2 Remastered non offrirà solo una grafica migliorata e il commento tecnico degli autori, ma anche contenuti inediti come appunto No Return, un'interpretazione roguelike dell'esperienza.

Peraltro le prime immagini della modalità rivelano alcuni dei personaggi che potremo controllare, nella fattispecie Tommy, Dina, Jesse, Lev e Mel, a cui se ne aggiungeranno certamente altri.