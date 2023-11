The Last of Us Parte 2 Remastered, il lead designer entusiasta della riedizione

Annunciato oggi, The Last of Us Parte 2 Remastered uscirà il prossimo 19 gennaio su PS5 , con la possibilità di effettuare un upgrade dal costo di 10€ per chi possiede già la versione PS4.

"Il team ha lavorato davvero duramente per aggiungere più valore possibile a questa riedizione", ha scritto Licea. "Se avete amato i nostri combattimenti in sandbox, amerete la modalità No Return. È davvero divertente!"

Arnaldo Licea, lead designer di The Last of Us Parte 2 Remastered , si è detto entusiasta della riedizione annunciata nelle scorse ore da Naughty Dog, e con un post su Twitter ha spiegato i motivi per cui dovremmo esserlo anche noi.

Remaster sì, remaster no

L'ufficializzazione di The Last of Us Parte 2 Remastered non ha mancato di scatenare qualche polemica sui social, con diversi utenti che hanno messo in discussione la decisione di pubblicare una remaster a soli tre anni dall'uscita del gioco.

Alla fine dei conti, tuttavia, la possibilità di effettuare un semplice upgrade e i miglioramenti apportati all'esperienza giustificano l'operazione, esattamente come accaduto per The Last of Us Parte 1: chi desidera supportarla può procedere all'acquisto, chi non vuole farlo può guardare altrove.