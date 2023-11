PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro con gli sconti del Black Friday

Grazie agli sconti del Black Friday, su PlayStation Store è possibile acquistare diversi giochi PS5 e PS4 anche a meno di 5 euro, e abbiamo pensato di suggerirvi una piccola selezione di titoli che potete portarvi a casa davvero per pochi spiccioli.

Il primo è un classico, ovverosia Dishonored: Definitive Edition (4,99€ anziché 19,99€), remaster del gioiellino action stealth di Arkane Studios in cui vestiamo i panni di Corvo Attano, ex guardia del corpo della regina che viene ingiustamente accusato di averla assassinata e deve dunque ripulire il proprio nome trovando i veri colpevoli.

Restando in tema di remaster, abbiamo poi Dragon's Dogma: Dark Arisen (4,99€ anziché 24,99€), riedizione in alta definizione dell'action RPG targato Capcom, caratterizzato da un'affascinante ambientazione fantasy e dall'intrigante meccanica delle Pedine, che potremo utilizzare in battaglia per dar vita a scontri spettacolari.