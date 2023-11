PlayStation Store: al via le offerte del Black Friday, oltre 1.000 giochi PS5 e PS4 in offerta

Come anticipato da Sony, da oggi sono disponibili le offerte del Black Friday del PlayStation Store e anche quest'anno c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Sono infatti oltre 1.000 i giochi PS5, PS4, raccolte e DLC in sconto, inclusi anche titoli piuttosto recenti come EA Sports FC 24 e Assassin's Creed Mirage.

Le promozioni saranno valide da oggi fino alle 00:59 italiane del 28 novembre 2023, dunque se trovate un'offerta particolarmente invitante approfittatene finché siete in tempo.

Tra i giochi in promozione troviamo anche EA Sports FC 24, disponibile all'invitante prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 50%. Cambiando completamente genere, Final Fantasy 16 viene proposto a 47,99 euro, il 40% in meno rispetto agli 80 euro standard.

Se volete menare le mani vi suggeriamo di considerare le promozioni su Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1. Il primo è disponibile a 39,19 euro mentre il violento picchiaduro di NetherRealm è disponibile a 52,49 euro.

Le promozioni coinvolgono anche alcuni dei giochi tripla A di maggiore successo di questo ricco 2023, come ad esempio Resident Evil 4 Remake a 39,89 euro, Hogwarts Legacy a 41,99 euro e Diablo 4 a 47,99 euro.