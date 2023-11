Il capo di Naughty Dog, Neil Druckmann, riceverà il 'Legend Award' dal NYVGCC

Per Druckmann è una sorta di premio alla carriera , visto che arriva in un anno in cui non sono usciti videogiochi targati Naughty Dog e anzi il team si ritrova, a quanto pare, un po' bloccato sul progetto multiplayer di The Last of Us di cui non si hanno ormai notizie da tempo e che sembra sia stato internamente posticipato e ridimensionato.

Il riconoscimento in questione viene solitamente annunciato in precedenza, e assegnato a "chi ha spinto il mondo dei videogiochi avanti, celebrando il loro profondo impatto in un'industria che continua ad affascinare e connettere le persone in tutto il mondo".

Il prossimo gennaio 2024, Neil Druckmann di Naughty Dog riceverà il prestigioso riconoscimento "Legend Award" assegnatogli dal New York Video Game Critics Circle , con l'Andrew Yoon Legend Award in occasione dei New York Game Awards.

Una sorta di premio alla carriera per Druckmann

Ellie in The Last of Us Parte II

Il Legend Award si riferisce dunque al lavoro svolto in precedenza da Druckmann, nei suoi 20 anni di attività passati praticamente tutti all'interno di Naughty Dog, partendo dal lavoro svolto nel 2004 su Jak 3 e arrivando poi a giochi dall'enorme impatto, come The Last of Us e Uncharted.

D'altra parte, anche il successo riscosso con l'adattamento in serie TV di The Last of Us ha sicuramente contribuito a far ottenere il premio in questione.

In precedenza, il Legend Award del NYVGCC è stato assegnato anche ad altri elementi di spicco dell'industria videoludica come Phil Spencer, Tim Schafer, Hideo Kojima, Reggie Fils-Aimé e altri.