Classifica eShop, Super Mario RPG conquista subito il primo posto

La classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch ha visto il debutto in prima posizione di Super Mario RPG, che ha conquistato la vetta della top 10 confermando le aspettative e superando Super Mario Bros. Wonder.

Super Mario RPG Super Mario Bros. Wonder Suika Game Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Deluxe Edition Mortal Kombat 11 Ultimate Risk of Rain Returns Dave the Diver Minecraft

Si tratta di un risultato decisamente meritato per il remake: accolto dalla critica internazionale con voti molto positivi, Super Mario RPG è riuscito a riproporre un grande classico Nintendo restando fedele alla formula originale ma adeguandola ai tempi.

Molto interessante anche il quinto posto di Hogwarts Legacy, che scende a importanti compromessi su Nintendo Switch ma nonostante ciò si fa voler bene dagli utenti, specie considerando che l'edizione standard e la deluxe sono state contate separatamente.