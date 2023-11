NVIDIA RTX serie 50 Blackwell, processo produttivo a 3 nm e DisplayPort 2.1?

Stando a quanto riferito da un noto leaker, le schede video NVIDIA RTX serie 50 potranno contare su di un processo produttivo a 3 nm grazie a un accordo con TSMC e sul supporto allo standard DisplayPort 2.1.

L'architettura Blackwell, di cui si parlava ad agosto, sembrerebbe essere stata confermata per le GPU NVIDIA della prossima generazione, che dovrebbero fare il proprio debutto nei negozi nel corso del 2025.

Secondo le attuali informazioni, il processo produttivo a 3 nanometri dovrebbe garantire un 25-30% di consumo in meno e un 10-15% di prestazioni in più per transistor, nonché una riduzione del 42% in termini di volume e un aumento della densità di 1,7X.