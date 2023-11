The Walking Dead Destinies tra bug e problemi: giocatori furiosi per lo stato del gioco

Sembra che The Walking Dead: Destinies, il nuovo videogioco basato sulla celebre serie TV di AMC, sia stato lanciato sul mercato con diversi problemi e la cosa ha fatto alquanto infuriare i giocatori, specialmente i fan che attendevano il titolo in questione e l'hanno comprato al day one per trovarsi di fronte ad alcuni notevoli inconvenienti.

Le polemiche investono sia alcuni specifici frangenti, come bug che bloccano la progressione e rendono impossibile completare il gioco, sia le caratteristiche del gioco in generale, che appare secondo molti alquanto affrettato e manchevole sul fronte tecnico e del gameplay.



Per quanto riguarda i bug, sembra che almeno la versione PS5 abbia un problema che impedisce di procedere oltre una certa sezione del gioco, come dimostrato anche da vari content creator che si sarebbero trovati bloccati nel medesimo punto, cosa che necessita chiaramente di una patch.