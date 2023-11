Arkane Studios ha superato i trecento impiegati, ecco a cosa lavora

Ad ogni modo, è possibile che gli uffici di Austin non si stiano occupando unicamente dello sparatutto a base di vampiri, bensì abbiano anche cominciato i lavori sul loro prossimo gioco , di cui però non si sa ancora assolutamente nulla.

In questo momento i fronti sono due. Dopo l'eccellente Deathloop , pubblicato prima su PS5 e PC per poi arrivare anche su Xbox Series X|S, Arkane Lyon si sta occupando della realizzazione di un nuovo progetto non ancora annunciato .

Il pasticciaccio brutto di Redfall

Come abbiamo avuto modo di ricordare anche nello speciale sui tre anni di Xbox Series X|S, il flop di Redfall non è stato un gran bel momento per Bethesda e ovviamente per Microsoft, che puntava anche su quel titolo per costruire una line-up solida nel corso del 2023.

I motivi che hanno consentito al progetto di vedere la luce nonostante i suoi evidenti problemi sono ancora oggi oggetto di discussione, e in generale sembra che la casa di Redmond abbia voluto lasciare ampia libertà decisionale ai propri partner, salvo poi scoprire che la fiducia non era stata ben riposta.