Redfall: Xbox non ci credeva ma ha lasciato piena libertà ad Arkane, dice Jeff Grubb

Stando a quanto riportato da Jeff Grubb, Xbox non credeva in Redfall, ma ha lasciato piena libertà ad Arkane Studios e i risultati purtroppo non sono stati positivi, tanto che il giornalista sostiene che si è trattato di un grosso errore: il gioco andava cancellato.

Una voce di corridoio riferisce che Microsoft non avrebbe mai creduto in Redfall, e Grubb pare confermare questi rumor, sostenendo che Microsoft non ha mai avuto voce in capitolo per quanto concerne lancio e rinvio, ma avrebbe dovuto.

Il giornalista ha detto che circa un mese fa una delle sue fonti gli ha rivelato che Redfall sarebbe stato un disastro, ma lì per lì non aveva voluto credergli, sbagliando visto che poi le cose sono andate esattamente così.

Alla luce dei voti appena sufficienti assegnati al gioco dalla stampa internazionale, Grubb si è chiesto come possa un progetto simile arrivare nei negozi in quello stato, considerati gli investimenti effettuati.

Nel video si è parlato peraltro della "losing streak" di Microsoft per quanto concerne le produzioni di un certo livello, argomento che abbiamo trattato anche noi nell'editoriale di oggi.