Steam nel 2023: i giochi più giocati, i record di utenti e le lingue più popolari

La testata GameWorldObeserver ha pubblicato un'analisi del 2023 di Steam, raccogliendo tanti dati interessanti sulla piattaforma di Valve, legati ovviamente ai giochi pubblicati e a quelli più giocati dagli appassionati di tutto il mondo.

Per iniziare, possiamo vedere che nel 2023 sono stati pubblicati 14.423 nuovi giochi, con una crescita del 14,5% rispetto all'anno scorso. Inoltre, quest'anno è stato raggiunto anche il record di utenti connessi in contemporanea su Steam, precisamente 33.598.520 giocatori in data 26 marzo. Parlando invece di giocatori attivi in un videogioco in contemporanea, quest'anno per la prima volta si sono superati 10 milioni di utenti.

Tra i tag più popolari del 2023 troviamo:

Single Player - 12.000 giochi

Indie - 9.300 giochi

Casual - 8.800 giochi

Azione - 8.500 giochi

Avventura - 8.000 giochi

2D - 6.400 giochi

Simulazione - 5.500 giochi

3D - 5.300 giochi

GDR - 5.200 giochi

Strategia - 4.800 giochi

Le lingue più popolari sono simili a quelle del 2022 (tra parentesi il cambio di posizione nella classifica rispetto allo scorso anno):