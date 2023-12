Amazon Prime Video aggiunge le pubblicità: la data e il costo aggiuntivo per non averle, negli USA

Amazon ha riconfermato che saranno aggiunte le pubblicità all'interno di Amazon Prime Video, il servizio di video streaming incluso con l'abbonamento Amazon Prime, e ha ora indicato una data: 29 gennaio 2024. Si tratta per il momento di una novità che sarà attiva negli USA. Non ci sono informazioni precise per l'Italia, ma è credibile che il tutto avverrà sempre nel 2024.

Inoltre, se si dovesse decidere di non volere le pubblicità, vi è la possibilità di pagare un extra pari a 2.99 dollari al mese. Ricordiamo che Amazon Prime costa 14.99 dollari al mese o 139 dollari all'anno. Esiste anche un abbonamento unicamente dedicato ad Amazon Prime Video che costa 8.99 dollari.

In Italia invece Amazon Prime (con Video incluso tra i vari vantaggi) costa 4.99 euro al mese, oppure 49.90 euro all'anno. In altre parole, non sappiamo quale impatto potrebbe avere sul prezzo italiano l'opzione di eliminare le pubblicità.