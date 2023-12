I 15 giochi più amati dagli utenti su Steam nel corso del 2023: li conoscete tutti?

Va precisato però che per stimare il punteggio, SteamDB utilizza una propria formula che si basa sulla valutazione media del 50%, quindi potrebbe differire leggermente da quella visualizzata sul negozio: "Per ogni 10 recensioni che abbiamo, dovremmo essere due volte più sicuri che la valutazione sia corretta". Ciò significa che se un gioco ha 1 recensione, SteamDB è incerto al 100% su quale dovrebbe essere la sua valutazione, 10 recensioni - 50% di incertezza, 100 recensioni - 25% di incertezza, ecc. Ecco perché il 98% di Lethal Company segnalato da Valve si traduce in 96,99% e più recensioni riceve, più si avvicina alla valutazione effettiva su Steam. Si tratta di un modo (complicato) per dare più valore ai giochi che hanno più recensioni.

Tramite i dati di Steam per l'anno 2023 condivisi da SteamDB, possiamo scoprire quali sono i giochi più amati dagli utenti della piattaforma di Valve, calcolandoli in base al numero di recensioni positive ricevute. Ecco la Top 15:

I dettagli sui giochi in Top 15

Pizza Tower è tra i più amati

Lethal Company è un gioco horror cooperativo realizzato da un singolo sviluppatore, Zeekerss, che in precedenza ha creato esperienze UGC per Roblox. Pizza Tower è invece una famoso platform 2D ispirato a Wario Land realizzato dal team indie Tour De Pizza.

Resident Evil 4 è il remake del classico gioco horror/azione di Capcom e non ha bisogno di presentazioni. Anche Dave the Diver è famoso, ma per chi non lo conosce di tratta di un gioco d'avventura/gestionale a tema immersioni e sushi. Baldur's Gate 3 è il nuovo capitolo della serie Baldur's Gate realizzato da Larian Studios, sviluppatore di Divinity: Original Sin.

Papa's Freezeria Deluxe è un simulatore di gestione del tempo/lavoro di Flipline Studios, già noto per i suoi titoli web e mobile. Brotato è uno sparatutto roguelite / bullet heaven creato da Blobfish.

Crab Champions è uno sparatutto roguelike in terza persona realizzato da Noisestorm, mentre Volcano Princess è un social sim sviluppato dallo studio cinese Egg Catcher e pubblicato da Gamera Games.

Lizards Must Die è gioco hack and slash basato su un meme russo sulla guerra fittizia dell'antica Russia contro il popolo delle lucertole. Bomb Rush Cyberfunk è un platform action dello studio indie Team Reptile, fortemente ispirato al famoso Jet Set Radio.

Hi-Fi Rush è un titolo d'azione basato sul ritmo di Tango Gameworks, uno studio di proprietà di Bethesda precedentemente noto per la serie horror The Evil Within. Chants of Sennaar è un titolo d'avventura/puzzle sviluppato dallo studio indie francese Rundisc e pubblicato da Focus Entertainment.

SANABI è invece un platform d'azione dello sviluppatore coreano Wonder Potion e del publisher Neowiz. Infine, The Coffin of Andy and Leyley è titolo di avventura/horror psicologico con elementi di visual novel originariamente creato dallo studio indie Nemlei e ora di proprietà e gestito da Kit9 Studio.