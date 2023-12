Vampire Survivors: la 'Chaos Roadmap' suggerisce l'arrivo di numerose novità nel 2024

Sin dal lancio della versione 1.00 Vampire Survivors è stato supportato costantemente con aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto nuovi contenuti e funzionalità affiancati a DLC a pagamento. A quanto pare questo trend continuerà anche nel 2024, perlomeno stando alla "altamente criptica Chaos Roadmap" pubblicata su X | Twitter da Poncle.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto sono raffigurati una serie di elementi disposti a spirale. Considerando le icone accanto ai nomi, potrebbero riferirsi a nuove stravaganti armi, oggetti di potenziamento, personaggi e mappe in arrivo durante il corso del 2024 o magari potrebbe trattarsi di tutt'altro e poncle ci sta semplicemente depistando. Del resto il gioco si chiama "Vampire Survivors" e ha un vampiro in copertina, ma in due anni non è apparso neppure un succhiasangue.