Vampire Survivors: Riunione d'emergenza disponibile, introduce il crossover con Among Us

Lo studio di sviluppo Poncle ha pubblicato oggi Vampire Survivors: Riunione d'emergenza, il nuovo DLC di Vampire Survivor che aggiunge l'attesissimo, quanto improbabile crossover con Among Us , che si traduce in molti nuovi contenuti.

Insieme al DLC è stato pubblicato anche l'aggiornamento v1.8.206, che va a ritoccare alcune delle modifiche della patch precedente:

- Il potenziamento Sigillo II ora garantisce 2 sigilli per grado anziché 1

- Risolti alcuni problemi della versione precedente.