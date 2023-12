Stadia Controller: Google concede un altro anno di tempo per collegarlo ad altre piattaforme

Con la chiusura di Stadia, i controller proprietari per il cloud gaming in questione possono comunque continuare ad essere utilizzati per altri sistemi, con Google che ha deciso di estendere di un altro anno il limite di tempo per effettuare la "registrazione" del dispositivo per sbloccare la funzione Bluetooth.

All'inizio di quest'anno, Google aveva annunciato che lo strumento "self-serve" che consente di collegare il controller via Bluetooth ad altri dispositivi, slegandolo da Stadia e consentendone così l'utilizzo con altre piattaforme.

Inizialmente, lo strumento sembrava fosse disponibile solo fino alla fine del 2023, ma con la deadline ormai vicina Google ha deciso di estenderne i limiti di utilizzo fino alla fine del 2024.