È morto James McCaffrey, l'attore che aveva dato la voce a Max Payne

Una carriera lunga 35 anni

Addio alla voce di Max Payne

La carriera di James McCaffrey è stata lunga 35 anni e ha abbracciato televisione, cinema e videogiochi, dove ha interpretato innumerevoli ruoli.

Oltre a Max Payne, McCaffrey ha fatto molto altro nel mondo dei videogiohi, in particolare con Remedy Entertainment. Recentemente aveva doppiato Alex Casey in Alan Wake 2 , ma in passato aveva dato la sua voce anche a Zachariah Trench in Control e ad Edward Carnby in Alone in the Dark (2008).

Le voci sulla morte di McCaffrey hanno iniziato a girare dopo un post commemorativo del suo amico e collega Kevin Dillon, che ha pubblicato su Instagram una foto di loro due insieme.

Sopravvivono a McCaffrey sua moglie Rochelle Bostrom e sua figlia Tiernan.