Bend Studio e Naughty Dog hanno lavorato insieme a un progetto non annunciato?

Come riportato da Insider-Gaming, in base alla ricostruzione di informazioni a partire da pagine LinkedIn e curriculum vari, sembra che Bend Studio e Naughty Dog abbiano collaborato a un progetto che pare non sia stato annunciato e dunque non è chiaro se si tratti di un gioco ancora previsto uscire o meno.

Un nuovo gioco o uno noto?

Days Gone non sembra avere un seguito in vista

Certamente, qualche collegamento tra Days Gone e The Last of Us può essere rilevato, quantomeno per ambientazione e concetto generale, ma non è facile intuire quale potesse essere il progetto o quale sia, nel caso in cui sia un gioco ancora in sviluppo.

In particolare, per quanto riguarda Bend Studio non sappiamo quali siano i lavori in corso, considerando che dopo Days Gone il team è entrato in una sorta di silenzio radio, anche se in molti vorrebbero un ritorno di Syphon Filter o anche un Days Gone 2, anche se quest'ultimo non sembra incontrare il favore di Sony.

L'idea forse più probabile è che i due team stessero collaborando a The Last of Us Online, il gioco multiplayer basato sulla serie di Naughty Dog che è stato recentemente ufficialmente cancellato, come riferito dallo studio . Potrebbe anche trattarsi di qualcosa di completamente nuovo e di cui non si sa assolutamente nulla e potrebbe anche essere ancora in sviluppo, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.