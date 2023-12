Sea of Stars ha superato i 4 milioni di giocatori in meno di quattro mesi

Sea of Stars è stato lanciato il 28 agosto 2023. Attualmente è disponibile su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Inoltre è incluso negli abbonamenti Game Pass per Xbox e PC e PlayStation Plus Extra e Premium per console PlayStation. Proprio dalla presenza nei servizi in abbonamento deriva il fatto che si parli di numero di giocatori e non di vendite.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Sea of Stars .

L'annuncio dei numeri di Sea of Stars arriva dopo le vittorie ai The Game Awards, ai Golden Joysticks e ai British Academy Film and Television Awards (BAFTA), dove è stato premiato come indie migliore dell'anno.

"Sea of Stars è il gioco dei miei sogni, e vedere la sua storia risuonare con forza con i giocatori e i critici significa tutto per noi di Sabotage," ha detto Thierry Boulanger, co-fondatore di Sabotage Studio e game director di Sea of Stars. "Il team dietro a questo gioco è il gruppo più talentuoso e appassionato che avrei mai potuto sperare di avere al mio fianco per creare Sea of Stars, e mi ritrovo nuovamente a ricordare quanto siano brillanti mentre procediamo con la creazione del DLC del gioco, Throes of the Watchmaker. Ai fan che hanno apprezzato la nostra avventura in un anno incredibilmente prospero per i giochi di ruolo, tra nuovi arrivati e nuovi episodi di franchise storici... semplicemente non possiamo ringraziarvi abbastanza per il vostro sostegno, e non vediamo l'ora di mostrarvi cosa il futuro riserva Sea of Stars."