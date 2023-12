OnePlus 12: data di lancio globale e arrivo in Italia insieme a OnePlus 12R

Dopo una sfilza di voci e fughe di notizie, OnePlus ha finalmente confermato la data di rilascio europeo per la sua nuova linea di smartphone, già ufficializzata in Cina fin dai primi giorni di dicembre.

Presentazione doppia

Il nuovo modello di punta di OnePlus sarà presentato da "noi" durante l'evento del 23 gennaio 2024

Come già detto, si tratterà di un doppio lancio.

Contrariamente alle aspettative e alle ipotesi precedenti alla presentazione in Asia, riguardanti un ipotetico modello OnePlus 12 Pro, avremo a che fare con OnePlus 12 e OnePlus 12R.

Mentre OnePlus 12 è un progetto già noto senza segreti, OnePlus 12R è ancora avvolto dal mistero, e non è ancora ufficiale neanche in Cina, dove dovrebbe chiamarsi OnePlus Ace 3.

Il nuovo dispositivo è già menzionato sul sito ufficiale italiano dell'azienda, dove è protagonista, insieme a 12R, della campagna "Partecipa per vincere".

Fondamentalmente, inserendo il proprio indirizzo email nella pagina dedicata, si può concorrere per essere tra i 12 vincitori che riceveranno un codice di riscatto per un OnePlus 12 gratuito o per "un nuovo prodotto OnePlus" in arrivo, cioè OnePlus 12R.

Come previsto, il lancio globale di OnePlus 12 avrà alcune modifiche nel prodotto stesso.

Ci saranno differenze in termini di spessore, nonché di bande di rete e possibilmente alcune altre modifiche.

Non possiamo confermare le esatte modifiche fino a quando non avremo il dispositivo tra le mani e l'annuncio ufficiale sarà in corso.