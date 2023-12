Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ha un debutto da record: ecco i dati indicati da Disney

Disney non ha rivelato la posizione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo nella lista delle migliori première su Disney+ e Hulu, ma è credibile che sia insieme a serie di successo come The Mandalorian Stagione 3, Ahsoka, Loki Stagione 2, Secret Invasion, The Bear Stagione 2, Only Murders in the Building Stagione 3 e non solo.

Un confronto con altre serie di Disney

Pur non avendo una vera classifica, possiamo fare una sorta di confronto grazie al fatto che Disney ha condiviso alcuni dettagli sugli altri show in passato, sebbene in ogni caso i numeri siano legati a periodi di tempo diversi. Ad esempio, la seconda stagione di Loki ha registrato 10,9 milioni di spettatori nei primi tre giorni e quella di Ahsoka 14 milioni nella prima settimana.

Per quanto riguarda la "Disney Branded Television", questo gruppo comprende spettacoli come Goosebumps, The Santa Clauses, KIFF, Big City Greens, Superkitties, Bluey, High School Musical: The Musical: The Series e non solo. Disney ha ad esempio comunicato che Goosebumps ha debuttato con 4,2 milioni di spettatori all'inizio dell'anno, ma non ci è stato dato un arco di tempo preciso e non possiamo fare un confronto preciso con i sei giorni di Percy Jackson.

È anche importante notare che questi numeri si riferiscono solo al primo episodio di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, nonostante i primi due episodi siano stati rilasciati contemporaneamente su Disney+. Hulu ha infatti ricevuto solo il primo episodio, quindi il calcolo si basa solo su di esso.