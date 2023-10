Loki, Stagione 2: 10,9 milioni di visualizzazioni su Disney+ nei primi tre giorni

Per fare qualche confronto diretto, Ahsoka ha generato finora 14 milioni di visualizzazioni ma ha fatto il proprio debutto ad agosto, mentre film come Elemental e La Sirenetta hanno raggiunto numeri superiori, rispettivamente 26,4 milioni e 16 milioni di visualizzazioni.

Come avrete letto nella nostra recensione del primo episodio della Stagione 2 di Loki , la produzione conferma la solidità del proprio cast e il fascino di una trama che tuttavia al momento tende un po' ad accantonare le storyline principali.

La Stagione 2 di Loki ha debuttato sulla piattaforma streaming Disney+ facendo registrare 10,9 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni: un ottimo risultato per lo show con Tom Hiddleston, Owen Wilson e Sophia Di Martino.

Una storia accattivante

Loki, Stagione 2: Owen Wilson e Tom Hiddlestone

La Stagione 2 di Loki comincia esattamente da dove la prima era terminata, con Loki e Sylvie separati dagli eventi, nonché una possibile nuova, insidiosa realtà da affrontare per i personaggi della serie.

Fra varchi dimensionali, copie e l'ineluttabile Kang in una delle sue molteplici varianti, come proseguirà l'avventura del (ex?) Dio dell'Inganno asgardiano?