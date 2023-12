Epic Games Store: il gioco del 26 dicembre è gratis per ancora poche ore

Come sempre, potete reclamare il gioco gratis tramite il sito dell'Epic Games Store , oppure direttamente tramite il launcher dedicato. Vi ricordiamo che una volta aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre, senza costi aggiuntivi o abbonamenti. Dovete solo ottenere il gioco entro le 17:00 di oggi.

Per ancora alcune ore è disponibile tramite Epic Games Store il gioco gratis del 26 dicembre 2023 . Si tratta di Human Resource Machine e sarà reclamabile entro le 17:00 di oggi. Ricordiamo infatti che in questo periodo Epic Games sta proponendo giochi gratis su base giornaliera, invece che settimanale.

Human Resource Machine, descrizione e requisiti

Human Resource Machine ci fa programmare, ma in modo divertente

Human Resource Machine è un gioco puzzle nel quale ogni livello riceviamo un compito da completare e per farcela dobbiamo programmare il nostro piccolo impiegato, usando una serie di parole da mettere in ordine. Si tratta in pratica di una versione semplificata di un linguaggio di programmazione, pensato per essere accessibile e divertente. Il gioco è anche in italiano.

I requisiti sono inoltre molto permissivi: