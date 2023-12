Yakuza: Like a Dragon, una mod lo trasforma in un action brawler

Yakuza: Like a Dragon ha riscosso un certo successo sia in madrepatria che in Occidente, ma non tutti i fan di lungo corso della serie hanno apprezzato lo stravolgimento del gameplay dei combattimenti, passati dalla formula action brawler a quelli statici a turni. Se siete tra questi, sarete felici di sapere che è stata realizzata una mod per PC che praticamente ripristina gli scontri classici della serie Yakuza.

Intitolata Like a Brawler, la mod trasforma i combattimenti in scontri in tempo reale, aggiungendo anche una serie di Heat Action, in pratica delle mosse speciali, per il protagonista Ichiban Kasuga. Come possiamo vedere nel filmato qui sotto il risultato è davvero sorprendente, con animazioni fluide e anche piuttosto spettacolari da guardare.