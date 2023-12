PlayStation: Sony potrebbe aver creato un nuovo studio con ex-sviluppatori Activision

Sony potrebbe aver creato un nuovo studio interno dei PlayStation Studios formato da Jason Blundell ed altri sviluppatori veterani che in passato hanno lavorato per Activision alla serie Call of Duty e che hanno lasciato Deviation Games a maggio.

Questa teoria è nata grazie a Zuby_Tech, che ha scoperto che alcuni ex-sviluppatori di Deviation Games lo scorso giugno sono entrati a far parte di Sony Interactive Entertainment, senza però unirsi a un team dei PlayStation Studios preciso, per lavorare a un gioco non ancora annunciato. Nello specifico sono l'animation director Adam Rosas, l'executive producer Pat Dwyer, il principal game designer Fred Thompos, il lead animator Kristen Sych e il Junior Game Designer JC Farmer.

JC Farmer tra l'altro ha dato la notizia della sua assunzione su Twitter | X, dove ha svelato che lavorerà per SIE sotto le dipendenze di Jason Blundell, che dunque a sua volta sembrerebbe coinvolto nel progetto sopracitato. Per chi non lo sapesse, Blundell ha diretto alcuni giochi della serie Call of Duty ed è stato uno dei co-fondatori di Deviation Games, salvo poi lasciare lo studio nel settembre 2022.