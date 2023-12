Masahiro Sakurai: il papà di Super Smash Bros. continuerà a creare videogiochi

"Per quanto mi riguarda, per il momento continuo a creare giochi, ma sto anche realizzando questo canale YouTube", ha dichiarato Sakurai, in un video dedicato a come i creatori di videogiochi nel tempo possono dedicarsi ad attività e mestieri completamente differenti.

Masahiro Sakurai , creatore e director della serie Super Smash Bros. ha svelato che continuerà a creare videogiochi in futuro , senza tuttavia condividere ulteriori dettagli su quali progetti sta lavorando o ha intenzione di lavorare in futuro, confermando tuttavia il suo impegno per il suo canale YouTube.

Sakurai collaborerà con Nintendo?

Si tratta chiaramente di un'ottima notizia, considerando che in precedenza Sakurai aveva suggerito l'intenzione di andare in pensione in anticipo o comunque di dedicarsi allo sviluppo solo come consulente.

Improbabile in ogni caso che ricopra nuovamente il ruolo di director di Super Smash Bros. e anzi a tal proposito in passato ha affermato di essere molto preoccupato per il futuro della serie, in quanto non riesce a immaginare un nuovo gioco senza di lui al timone. Detto questo, non ha escluso possibili collaborazioni future con Nintendo.

"La domanda è: cosa succederà la prossima volta? Intendo qualsiasi cosa venga dopo Smash Bros. Ultimate", aveva dichiarato Sakurai a luglio. "Un'opzione sarebbe quella di separare la serie stessa dal creatore originale. Ma per ora, almeno, non riesco a immaginare un titolo di Smash Bros. senza di me."

"Smash Bros. è un titolo enorme e importante per Nintendo, quindi è lecito pensare che prima o poi ce ne sarà un altro, ma ci vorrà un po' di lavoro per capire esattamente come farlo", ha aggiunto. "Da parte mia, vorrei continuare a lavorare con Nintendo in qualsiasi modo sia possibile".