Final Fantasy 16, uno dei capitoli più divisivi nella saga di Square Enix

La saga di Final Fantasy condivide il medesimo destino di numerose fra le più popolari odissee che hanno scritto la storia del mondo dell'intrattenimento. Star Wars, Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Halo: parafrasando il celebre Harvey Dent secondo Christopher Nolan: "O muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo", ed è ormai quasi una certezza che qualunque universo creativo sia presto o tardi destinato a frantumarsi fra le memorie di un passato glorioso e un presente quantomeno discusso. Square Enix - e Squaresoft prima di lei - hanno eretto un mattone per volta le fondamenta dell'enorme Fantasia Finale trasformandola in una istituzione dell'industria dei videogiochi. Finché, in seguito all'esordio del dodicesimo capitolo, la serie non ha iniziato a imboccare direzioni che non sono mai più state in grado di mettere d'accordo l'interezza degli appassionati.

Sulle ragioni che hanno portato a questo "tracollo" abbiamo scritto un articolo dedicato che ripercorre l'intera storia della saga, ma il lume della speranza si è improvvisamente riacceso quando la dirigenza della compagnia ha affidato la gestione del sedicesimo capitolo a un personaggio che è sempre stato inquadrato come una sorta di 'eroe del destino' dal grosso della comunità: Naoki Yoshida, il pilastro portante del successo di Final Fantasy XIV. La sua Creative Business Unit III, la divisione che si è occupata di Final Fantasy 16, ha dovuto sostenere sulle spalle tutto il peso dell'eredità del franchise assieme a un'anomala mole di aspettative, investita com'era di un compito al limite dell'impossibile: riportare il nome di Final Fantasy a toccare i fasti della sua età dell'oro.

Il titolo si è rivelato un centro perfetto sul fronte della direzione artistica, ma è anche colmo di criticità

Un compito che alla prova dei fatti si è raggiunto solamente a metà. I più storici capitoli della serie di Final Fantasy sono infatti in tutto e per tutto simili a grossi mosaici composti da tante piccole tessere, come la direzione artistica, la trama, il sistema di sviluppo, quello del combattimento, la musica, l'elemento da gioco di ruolo, e via dicendo: se lo studio guidato da Naoki Yoshida ha sfiorato il risultato perfetto su alcuni di questi fronti, in particolar modo su quelli che hanno a che fare con l'immaginario e la componente creativa, dall'altra è stato come se si fosse perso per la strada alcuni ingredienti fondamentali dell'antica ricetta, attirando le ire di chiunque li ritenesse indispensabili e mancando la rotondità di cui questo episodio in particolare aveva fortemente bisogno.

Ad annata ormai conclusa, è estremamente difficile leggere i risultati e l'eredità del capitolo diretto da Naoki Yoshida: se il 2024 si porterà dietro l'emersione del DLC conclusivo e l'atteso esordio su piattaforma PC, Square Enix non è mai stata estremamente chiara nel commento dei risultati raggiunti dall'avventura di Clive Rosfield. Si è trattato del punto zero in un percorso di rinascita che richiederà più tempo del previsto? Di una formula alla quale è già necessario dire addio? Semplicemente di un capitolo fatto di luci e ombre, come del resto la maggior parte degli episodi passati? Senza dubbio, Final Fantasy 16 è stato uno fra i più divisivi nella storia del marchio.