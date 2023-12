Final Fantasy 16: il team è stato sciolto e non ci sono piani per seguiti o spin-off

Precisa anche che non sa se vi sarà altro legato a Final Fantasy 16 in futuro e non ha a modo di dare certezze in alcun senso. Per il momento, però, il team non pensa "di creare un sequel o uno spin-off" .

La conferma arriva da Naoki Yoshida (noto anche come Yoshi-P), produttore del gioco, che ha parlato con Famitsu. In breve, ha affermato che a parte il team dedicato al DLC non vi sono altre persone al lavoro su Final Fantasy 16. Afferma che il team è stato "sciolto" e che preferisce prendere in considerazione nuove sfide, sfruttando quanto ha imparato durante lo sviluppo di questo gioco.

Final Fantasy è famoso per i suoi giochi indipendenti. La maggior parte dei capitoli iniziano e finiscono e il successivo è slegato al precedente. Ci sono ovviamente eccezioni, come la saga di Final Fantasy 7, i capitoli di Final Fantasy 10 e la trilogie di Final Fantasy 13. Viene quindi naturale chiedersi se Final Fantasy 16 sarà solo l'inizio di nuovi giochi oppure se Square Enix preferisca passare ad altro. La risposta è che per il momento non ci sono piani per seguiti di Final Fantasy 16, anche perché il team di sviluppo è stato sciolto .

Le esatte parole di Yoshida su Final Fantasy 16

Un artwork di Final Fantasy 16

"Il team di sviluppo di FF16 è stato sciolto, a parte il team del DLC principale, ma almeno non pensiamo di creare un sequel o uno spin-off di Final Fantasy 16. Questa volta ho accumulato molte conoscenze da FF16. Piuttosto che continuare con un titolo per sempre, vorrei usare queste conoscenze per considerare nuove sfide, come il prossimo titolo. Tuttavia, se mi chiedete se ci sarà qualcosa di legato a FF16 in futuro, non lo so. Non so cosa succederà, quindi non dirò nulla di esplicito".

Per quanto riguarda quel "sciolto", in riferimento al team di sviluppo, precisiamo che non si intende che vi sono stati licenziamenti o che la divisione interna di Square Enix per la quale lavorano non esista più. Semplicemente le persone sono state spostare su altri progetti e non vi è un team ufficialmente dedicato a contenuti di Final Fantasy 16, DLC a parte.

