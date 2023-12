Fortnite, le microtransazioni per le nuove modalità sono costosissime

Fortnite si è espanso ancora di più recentemente con nuove modalità, precisamente LEGO, Rocket Racing e Festival. Ovviamente creare tre modalità, con tanto di necessità di pagare i diritti LEGO, ha i suoi costi e in qualche modo Epic Games deve cercare di monetizzare. Il "come" è noto, ovvero con le microtransazioni, ma è il "quanto" che crea problemi ai giocatori.

Un veicolo di Fortnite Rocket Racing, ad esempio, costa fino a 4.000 V-Buck, ovvero circa 29.59€, con il problema però che per ottenere i V-Buck bisogna comprare un pacchetto da 5.000 unità a 36.99€. Rimangono 1.000 V-Buck di resto e ogni pacchetto include diverse livree ed è disponibile anche in Rocket League, ma comunque si tratta di un investimento non da poco per una singola automobile.

In Fortnite Festival sono necessari 500 V-Buck per canzone, mentre nuovi elementi estetici per gli strumenti musicali costano 1.000 V-Buck l'una, ovvero circa 7.40€. Inoltre, il gioco musicale ha un proprio Pass Battaglia indipendente che costa 1.800 V-Buck, ovvero quasi il doppio rispetto a quello del battle royale.