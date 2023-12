Fortnite ha raggiunto un nuovo record di giocatori connessi con il lancio di LEGO Fortnite

In base a quanto riferito, Fortnite ha visto 6,6 milioni di giocatori connessi contemporaneamente nellagiornata di ieri, 8 dicembre 2023, molto probabilmente grazie all'uscita di LEGO Fortnite che ha attirato una grande quantità di persone per provare la nuova modalità.

Il lancio di LEGO Fortnite ha rappresentato un evento di notevole importanza per il gioco Epic Games, a quanto pare, con il titolo che ha raggiunto un nuovo record in termini di quantità di giocatori connessi contemporaneamente.

LEGO Fortnite ha conquistato tutti

LEGO Fortnite, un'immagine del gioco

In particolare, dei giocatori connessi oltre 2,3 milioni hanno giocato la modalità LEGO Fortnite, dunque una grande quantità di pubblico ha scelto di lanciarsi direttamente in tale opzione e lasciar perdere il resto.

Da notare che non dovrebbe trattarsi in effetti del record assoluto: in precedenza si erano raggiunti addirittura gli 11,6 milioni di giocatori connessi a Fortnite ma questo era avvenuto durante un evento speciale, dunque in una situazione particolare.

I 6,6 milioni registrati di recente riguardano invece la normale attività di gioco su Fortnite, che ha subito una bella accelerazione con il rilancio del gioco attraverso le nuove modalità. Ricordiamo che Epic Games ha recentemente annunciato il lancio di LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival.