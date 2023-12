Baldur's Gate 3 su Xbox: un bug cancella i salvataggi, ma il problema sarebbe la console

Il problema però pare legato più a Xbox che al singolo Baldur's Gate 3, in quanto anche altri giochi hanno incontrato lo stesso problema in Football Manager lo scorso anno e in Starfield una decina di giorni fa, sempre sulla base delle segnalazioni tramite Reddit.

Stanno emergendo online alcune segnalazioni dei giocatori Xbox di Baldur's Gate 3 secondo i quali la versione Microsoft del gioco di ruolo ha un grosso problema. Un bug causa la cancellazione dei dati di salvataggio , con ovvio fastidio di chi ha investito anche solo qualche ora, se non decine, nell'avventura.

Il problema di Xbox

Astarion di Baldur's Gate 3

Il problema pare legato ai file di salvataggio molto grandi e al sistema di salvataggio in cloud di Xbox. In breve, può capire che la console segnali che non c'è abbastanza spazio per salvare il gioco e questo causa la perdita dei dati di salvataggio.

Al momento della scrittura non ci sono commenti da parte di Larian Studios tramite i social e non pare che ci sia un modo noto per evitare il problema con Baldur's Gate 3. I fan stanno provando a creare un singolo file di salvataggio, reinstallare il gioco, ripulire i salvataggi locali dei giochi ed evitare di usare il Quick Resume, ma nulla pare funzionare al 100%.

C'è poi modo di usare il cross-save con PC/PS5 per la versione Xbox di Baldur's Gate 3, ma anche qui vi è un problema: alcuni giocatori affermano di non poter aprire il gioco a meno di non mettere la console offline, dopo aver attivato il cross-save.

In breve, è credibile che Xbox e Larian Studios debbano collaborare per fare in modo che il problema venga risolto.

Vi ricordiamo infine che Baldur's Gate 3 è il gioco dell'anno dei The Game Awards 2023.