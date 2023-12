Il Calendario dell'Avvento di GameStop dell'11 dicembre è tutto a tema Nintendo Switch

Oggi è l'11 dicembre 2023 e come ogni giorno di questo mese GameStop propone il proprio Calendario dell'Avvento, con sconti che dureranno solo fino alla fine della giornata. Non bisogna quindi perdere troppo tempo e vedere subito quali sono le promozioni attive, precisamente dedicate al mondo Nintendo.

Per trovare le offerte, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo del Calendario dell'Avvento di GameStop e selezionare il riquadro delle offerte odierne, che propongono giochi e controller.