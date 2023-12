Starfield è come una bomba a orologeria: più si gioca più aumentano i crash, ecco perché

Starfield non è certo un gioco perfetto e come ogni titolo di Bethesda presenta qualche bug. Uno di questi però è particolarmente strano perché più tempo si gioca, più sono i crash che si subiscono. Considerando che il GDR è pensato proprio per giocare anche centinaia di ore, può diventare un problema per chi investe tanto tempo nel gioco.

Il dettaglio è stato notato da due modder: Dylan Thomas (famoso per la mod Audio Overhaul di Skyrim) e wSkeever (che, tra le varie, ha aggiunto gli Angeli Piangenti di Doctor Who in Skyrim). wSkeever ha scritto sul subreddit delle mod di Starfield: "Sto indagando su un problema riscontrato da me e da molte altre persone, per cui i salvataggi di lunga durata senza ng+ subiscono crash sempre più frequentemente durante il gioco."

La causa sembra essere il modo in cui Starfield genera degli ID dinamici. Si tratta di codici che ogni oggetto e luogo unico possiede e che Starfield utilizza per tenere traccia del loro stato attuale. Se si lascia cadere un medkit, Starfield ricorda dove lo si è lasciato grazie agli ID dinamici. Più ce ne sono, più il file di salvataggio diventa grande e instabile. Normalmente vengono riciclati dopo un certo lasso di tempo per evitare che ciò accada, ed è per questo che bisogna fare attenzione a dove si deposita il bottino in Skyrim. Alcuni contenitori ricordano ciò che vi avete messo dentro, mentre altri finiscono per rimettere in uso gli ID di ciò che contengono.

Ovviamente questa è una enorme semplificazione del sistema di Starfield, ma vi permette di capire qual è la situazione. Come ha detto SpareDifficult9987 in un post sul subreddit principale di Starfield, "Quello che inevitabilmente accadrà è che la generazione degli ID inizierà a esaurire i numeri che può usare per gli ID che deve designare. Questo causerà un crash del gioco e più si gioca, più gli intervalli tra un crash e l'altro saranno brevi, rendendo praticamente ingiocabile il file di salvataggio".