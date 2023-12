Starfield è 'spazzatura' per il modder di Skyrim Together: non creerà una nuova mod coop

"Comunque, tutti lo sanno già, la maggior parte delle persone è d'accordo. Non c'è bisogno di ripetere ulteriormente il punto, basta leggere una qualsiasi delle decine di recensioni online. Detto questo, non continuerò lo sviluppo di Starfield Together . Non ho intenzione di mettere il mio cuore e la mia anima in una mod per un gioco mediocre come questo".

"Me ne sono reso conto solo dopo aver iniziato a giocare a questo dannato gioco, una settimana dopo il lancio", viene spiegato. " Il gioco è noioso, insipido e la principale attrattiva dei giochi Bethesda, l'esplorazione in un mondo vivace e artigianale, era completamente scomparsa".

Solo dopo aver trasferito circa il 70% del codice di Skyrim Together nel progetto Starfield , però, si sono imbattuti in un problema: "Questo gioco è un dannato accumulo di spazzatura".

Il team spiega di essere stato entusiasta all'idea di Starfield Together e di aver trascorso il giorno del lancio e oltre a fare il reverse engineering del gioco di ruolo spaziale e a trasferire i contenuti da Skyrim per mettere insieme una mod cooperativa .

Uno dei grandi motivi per i quali Skyrim ha avuto successo è stato l'enorme supporto dei modder, che hanno realizzato tanti contenuti e intere modalità di gioco per il titolo di Bethesda, come ad esempio Skyrim Together che introduce in pratica il multigiocatore. Quest'ultima mod arriverà anche su Starfield? Per il momento pare di no in quanto il team di Skyrim Together si è arreso e ha definito il titolo sci-fi spazzatura .

La mod è morta per sempre? No!

Starfield per il momento è da giocare in solitaria

Il lavoro fatto fino a questo momento per la mod non andrà però sprecato. Il team sta caricando tutto il lavoro online, per permettere a qualcun'altro di completare la mod. Ma, a quanto pare, per "finirlo" ci vorranno ancora più di 100 ore di lavoro. Lo sviluppatore afferma inoltre che Starfield Together non è giocabile al momento, nonostante tutto il lavoro già svolto.

Concludendo con un TL;DR, il modder ha scritto: "Ho iniziato a lavorare su Starfield Together, ma Starfield è una schifezza, quindi ho smesso di lavorarci. L'ho reso open source nel caso in cui qualcuno voglia finirlo. No, non potete ancora giocarci".

Starfield è stato molto criticato e Bethesda sta rispondendo alle recensioni negative su Steam per farvi cambiare idea.