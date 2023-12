PS Plus Extra e Premium: 9 giochi saranno rimossi dal servizio a gennaio 2024, la lista

Ricordiamo che i giochi di PS Plus Extra e Premium non possono essere aggiunti alla libreria, quindi una volta rimossi non saranno più scaricabili o, nel caso siano già installati sulla vostra console, eseguibili. Anche nel caso nel quale continuiate a essere abbonati, non potrete più usarli. Se vi interessano, quindi, è meglio che li giochiate prima che vengano rimossi.

I giochi a cui dare priorità

Non sta per accadere nulla di male in questa scena di It Takes Two, non preoccupatevi

Tutti i giochi di questa lista sono interessanti e, nello scegliere a quali dare priorità, molto dipende dai gusti. Sicuramente suggeriamo a tutti di sfruttare l'occasione per giocare a It Takes Two, l'incredibile gioco platform e puzzle cooperativo. Ricordate che non è necessario che il secondo giocatore abbia una copia del gioco: se anche solo voi siete abbonati, potete invitare un amico che dovrà solo scaricare una versione di prova per poter giocare con voi.

Se preferite giocare da soli, Devil May Cry 5 potrebbe essere una buona scelta, sopratutto se vi incuriosiscono i giochi d'azione ma temete di non essere abbastanza bravi. Fintanto che il gioco è sul servizio, potete fare una prova senza costi aggiuntivi. Anche Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition è un grande gioco, ma potrebbe essere un po' troppo lungo e potreste non finirlo in tempo prima della rimozione. Se volete qualcosa di breve, allora, potete optare per JETT: The Far Shore + Given Time e OMNO.