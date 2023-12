Lies of P: l'update 1.4.0.0 è a tema natalizio, ecco le novità

Infine, questo update si occupa anche di migliorare la qualità della traduzione giapponese . Per quanto riguarda la versione Mac, il team è però ancora al lavoro e si dovrà attendere prima di ottenere l'update 1.4.0.0 per Lies of P.

Precisamente, troveremo tre nuovi elementi estetici a tema natalizio , ovvero un naso rosso, delle corna da renna e un cappello festivo invernale. In questo modo potremo vestire il nostro personaggio in tema con le feste, sebbene a Krat (l'ambientazione di Lies of P) non vi sia poi molto da festeggiare.

Tramite le pagine di Steam, NEOWIZ ha svelato il nuovo aggiornamento di Lies of P , l'apprezzato soulslike pubblicato a settembre 2023. La nuova patch, precisamente dedicata all' update 1.4.0.0 , introduce alcune novità, principalmente pensate per essere in tema con il Natale, sempre più vicino.

Lies of P, i costumi

Krat non è molto natalizia, ma va bene così

In Lies of P, per chi non ha giocato al gioco, il personaggio dispone di una serie di equipaggiamenti difensivi che migliorano le statistiche, ma non si tratta di classiche armature in stile soulslike, ovvero non sono oggetti da indossare e quindi non cambiano l'aspetto.

Il protagonista può però cambiare d'aspetto tramite una serie di costumi che possono essere trovati nel gioco, sconfiggendo nemici o tramite degli scrigni. I costumi non hanno alcun effetto pratico ma permettono di personalizzare il personaggio di Lies of P in base al proprio gusto.

Gli elementi festivi sono quindi pezzi di costume che possono essere indossati.

Vi lasciamo infine al precedente update, ovvero la patch 1.3 con un nuovo costume e altre modifiche.