Xbox Game Pass: 50 giochi lanciati al day one nel 2023, raccolti in un'immagine

Dentro c'è un po' di tutto, ma è interessante notare anche la varietà in termini di dimensioni di produzione che caratterizza i 50 giochi in questione, a dimostrazione di come Microsoft investa in maniera notevole in questa caratteristica del servizio.

L'account X specializzato in informazioni su Game Pass ha composto un interessante collage di copertine che riportano tutti i 50 giochi usciti al day one direttamente all'interno del servizio, rimarcando ancora una volta come questa caratteristica delle uscite dirette sia uno degli elementi principali di Game Pass.

First party, tripla A third party e indie

L'elenco dei 50 giochi usciti al day one su Game Pass nel 2023

Tra i più in vista ci sono ovviamente le produzioni first party di Xbox Game Studios come Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall, Starfield e Forza Motorsport, ma non solo.

Rimanendo nell'ambito tripla A, vediamo anche diversi titoli third party come Atomic Heart, Wo Long: Fallen Dynasty, MLB The Show 23 (curiosamente proveniente dai PlayStation Studios di Sony), Exoprimal, Lies of P, Payday 3, City Skylines 2, Football Manager 2024, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name e Persona 5 Tactics, a dimostrazione di come Game Pass investa molto anche nei day one di giochi grossi da parte dei third party.



Ovviamente non mancano i titoli indie, che da sempre rappresentano una gran parte del catalogo del servizio, e il 2023 si è confermato un anno ricchissimo anche su questo fronte. Tra i giochi lanciati su Game Pass ricordiamo The Last Case of Benedict Fox, Planet of Lana, Amnesia: The Bunker, Sea of Stars, Cocoon e tanti altri.

Potendo vedere la panoramica completa, forse a spiccare maggiormente sono proprio i lanci al day one da parte dei giochi tripla A third party, che si pensava avessero subito un calo generale nel servizio su abbonamento e invece hanno costituito una presenza costante lungo tutto il 2023.