Mario Strikers: Battle League Football in sconto con le Offerte Amazon

Si avvicina il Natale, e gli sconti Amazon continuano a colpire. Purtroppo stavolta la consegna è fissata per dopo le feste, ma in caso di regali in ritardo, ci sono prodotti da non farsi scappare. Ad esempio, potete trovare in sconto Mario Strikers: Battle League Football per Nintendo Switch. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prodotto è ad un ottimo prezzo, ma fate attenzione: aperto il link, potrebbe portarvi ad un venditore terzo (che riuscirebbe a spedirvelo prima, ma ad un prezzo maggiore). Vi basterà andare nella selezione degli altri venditori, e troverete quello venduto e spedito da Amazon.

Riprendendo un estratto della nostra recensione, "Super Mario Strikers: Battle League Football ci ha fatto divertire per ore e ore, nel suo mix tra futsal e picchiaduro a scorrimento. Ha degli ottimi controlli, delle meccaniche non semplicissime ma stratificate e complesse, che si integrano bene tra loro e, portate al massimo livello, generano un'esperienza intensa, adrenalinica e molto varia."