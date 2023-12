Insomniac Games, Remedy esprime vicinanza al team dopo il leak

Remedy Entertainment ha espresso vicinanza al team di Insomniac Games, che come sappiamo è stato vittima nelle scorse ore di un grave leak che ha rivelato gli attuali progetti in cantiere per lo studio first party Sony.

"Vogliamo esprimere la nostra vicinanza a Insomniac Games e a tutti i componenti del team coinvolti in quanto accaduto", si legge nel post che Remedy Entertainment ha da poco pubblicato su Twitter.

"Dopo tutti gli sforzi e l'impegno che hanno messo nei loro giochi, non meritavano una cosa del genere. Nessuno lo merita. Gli hacker hanno rivelato anche informazioni personali dei dipendenti, il che è davvero vergognoso."

Come riportato, il leak ha rivelato le date di uscita di cinque giochi di Insomniac Games, fra le altre cose, allo scadere di una richiesta di riscatto che Sony si è rifiutata di pagare agli autori della violazione.