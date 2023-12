Il lavoro di Cheesemaster Games riesce a spiccare per la grande libertà che garantisce al giocatore : niente tempistiche massacranti per curare e innaffiare le coltivazioni e poche pressioni. In generale c'è un'atmosfera rilassata con alcuni graditi tocchi di mistero, in particolare nelle storie relativi agli spiriti che infestano il villaggio.

Dopo quattro anni di vita in zone rurali della Corea del Sud e alcuni indimenticabili viaggi in Giappone, lo sviluppatore canadese Dan Beckerton (in arte Cheesemaster Games) ha avviato nel 2020 una campagna Kickstarter di successo per finanziare la creazione di Spirittea, frutto di una fusione di elementi simulativi e gestionali, ambientato in un villaggio chiaramente ispirato ai paesaggi e alle culture coreani e giapponesi.

Tutti alle terme!

Risolvere i problemi dei vari spiriti renderà possibile invitarli a fare un giro alle terme, di cui il protagonista di Spirittea diventerà presto gestore

Dopo un semplice editor per la creazione del nostro personaggio, scopriamo di interpretare uno scrittore fantasy che sta per trasferirsi in un piccolo villaggio rurale. Speranzoso che l'aria buona e l'atmosfera rilassata riescano ad aiutarlo a concludere il suo libro, il protagonista prende un bus e, accolto dalle anziane Miko e Amelia, si stabilisce nella sua nuova casa. Una dormita sul futon e via: siamo pronti a incontrare tutti gli abitanti del villaggio (gatti e cani compresi) per iniziare a inserirci in una nuova quotidianità.

Solo che basta una bevuta del tè verde fatto con le foglie raccolte nel villaggio per rivelare un mondo del tutto diverso: lo Spirittea riempie una barra di energia spirituale che ci consente di vedere gli spiriti che, arrabbiati per essere stati dimenticati dalla gente, hanno iniziato a fare dispetti di ogni tipo per ricordare agli umani la loro presenza. Con l'aiuto del gatto spettrale Wonyan, nostro compagno di avventura, siamo chiamati a risolvere i problemi degli spiritelli per convincerli che c'è qualcosa di meglio da fare, piuttosto che rompere le scatole ai poveri abitanti del villaggio: andare alle terme!

Vari elementi della trama ricordano da vicino La città incantata, acclamato film d'animazione dello Studio Ghibli, e risulteranno molto familiari agli appassionati delle culture del sud-est asiatico. Alle interazioni con gli spiriti si aggiungono quelle con gli abitanti del villaggio, che - contrariamente a quanto visto in vari esponenti del genere simulativo, ad esempio Stardew Valley - non possono mai sfociare in relazioni sentimentali, ma semplicemente in profonde amicizie e, come vedremo, in collaborazioni lavorative. In generale, la trama e i dialoghi di Spirittea sono pieni di leggerezza e ironia, ma non mancano momenti di maggiore profondità, e abbiamo apprezzato l'andamento della trama creata da Cheesemaster Games, in grado di divertire e intrattenere per tutta la sua durata.