ASUS ROG Ally, la console portatile è in sconto in entrambe le sue versioni

Mentre continuano a spopolare le piattaforme di gioco portatili, intanto ASUS ha deciso di rimettere in offerte la sua ROG Ally. La buona notizia è che questo PC/console portatile è ora in fortissimo sconto tramite il sito di ASUS. Potete infatti trovarla al vantaggioso prezzo di 499€, invece di 699€, a questo indirizzo.

Precisiamo che si tratta del modello ROG Ally (2023) RC71L, basato su Windows 11 e con in bundle tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti. Il modello ROG Ally Z1E invece è venduta ad un prezzo superiore, seppure sempre in sconto: la cifra da pagare è 649€, ma in cambio avrete processore e GPU più potenti.

La console ROG Ally (2023) RC71L monta i nuovi processori della serie Ryzen Z1 di AMD con grafiche RDNA 3. Grazie a questa potenza, è possibile riprodurre i giochi in alta qualità, che faranno ottima figura sul display Full HD con refresh rate a 120 Hz e supporto alla tecnologia FreeSync Premium.

ASUS ROG Ally può essere usata anche in modalità proiezione

Per tutti i dettagli, vi lasciamo al nostro articolo di approfondimento nel quale vi spieghiamo come utilizzare al meglio ASUS ROG Ally.