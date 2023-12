Death Stranding 2: novità ai TGA 2023? Hermen Hulst di Sony ha fatto visita a Hideo Kojima

Death Stranding 2 sarà tra i protagonisti dei TGA 2023?

Tra i vari progetti in cantiere di Kojima Production c'è anche Death Stranding 2 per PS5 e in tal senso la visita di Hulst ha accesso l'entusiasmo della community PlayStation, specialmente considerando che i The Game Awards 2023 sono dietro l'angolo.

Come probabilmente ricorderete, il gioco era stato annunciato durante l'edizione dello scorso anno e quindi rivederlo sullo stesso palco non è poi così improbabile. Del resto Kojima è in ottimi rapporti con l'organizzatore dell'evento Geoff Keighley, e un recente botta e risposta dei due su X ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola.

In ogni caso per scoprirlo non ci resta che attendere pochi giorni: l'appuntamento con i The Game Awards 2023 è fissato alle 01:30 italiane della notte tra il 7 e l'8 dicembre.