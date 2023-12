Resident Evil 4: Gold Edition svelata da Metacritic con tanto di data di uscita

Non c'è nulla di ufficiale, dunque prendete queste informazioni con le molle, ma il tutto sembrerebbe piuttosto plausibile se consideriamo che Capcom non è nuova a iniziative simili. Ad esempio, anche per Resident Evil 7 e Resident Evil Village sono state pubblicate delle Gold Edition, che per l'appunto includono sia il gioco base che i DLC arrivati dopo il lancio.

Un pacchetto accattivante per i nuovi giocatori

Pubblicato il 24 marzo su PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e in arrivo il 20 dicembre su iPhone 15 Pro, Resident Evil 4 si è rivelato uno dei migliori remake mai realizzati, non solo grazie a un comparto grafico di alto livello, ma anche grazie a una serie di modifiche che, pur non intaccando lo spirito originale, hanno ammodernato il gameplay, rendendo il gioco accattivante sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Resident Evil 4.

Il 20 settembre invece è uscito il DLC Separate Ways (ecco la nostra recensione), il rifacimento dell'avventura con protagonista Ada Wong e che si svolge in parallelo a quella di Leon S. Kennedy.

Una possibile Gold Edition di Resident Evil 4 potrebbe rivelarsi sicuramente allettante e conveniente per chi non ha ancora acquistato il gioco base. A questo punto non ci resta che attendere un eventuale annuncio da parte di Capcom, che potrebbe arrivare già durante i The Game Awards dell'8 dicembre.