Tales of Kenzera: ZAU, il nuovo gioco di Electronic Arts è stato svelato in anticipo da un leak

Si tratterebbe di un' avventura platform 2.5D che secondo billbil-kun per certi versi ricorda la serie Trine. Il protagonista sarà un giovane che indossa due collane che gli conferiscono poteri speciali alla testa e ai pugni e che, stando alle immagini visionate dal leaker, dovrebbe essere in grado di lanciare incantesimi di vario tipo.

Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda sul portale francese Dealabs, Tales of Kenzera: Zau è un gioco sviluppato da Surgent Studios , studio che in precedenza ha prodotto fim e che per la prima volta si cimenta in un progetto videoludico.

billbil-kun è tornato alla carica svelato in anticipo i primi dettagli su Kenzera: ZAU un nuovo gioco pubblicato da Electronic Arts tramite il programma EA Originals , che a questo punto supponiamo verrà presentato ufficialmente durante i The Game Awards 2023 .

Data di uscita e prezzo

Alcuni dei giochi del programma EA Originals

La data di uscita di Tales of Kenzera: ZAU sarebbe fissata al 23 aprile 2024 al prezzo di 17,99 euro, con i pre-order che dovrebbero iniziare subito dopo l'annuncio ufficiale.

Per quanto riguarda le piattaforme, dovrebbe arrivare su PC e console ancora da determinare. La gola profonda dà per certe PS5 e Xbox Series X|S, ma non esclude un possibile lancio anche su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

A questo punto per saperne di più non ci resta che attendere i The Game Awards, che vi ricordiamo si svolgeranno alle 01:30 italiane della notte tra il 7 e l'8 dicembre.