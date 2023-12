PlayStation Store, Offerte di Fine Anno: ecco i giochi PS4 e PS5 da non perdere

PlayStation Store conclude il 2023 con una promozione dedicata in particolare alle Deluxe Edition, ma non solo: ecco le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5.

PlayStation Store ci ha abituati nel corso del tempo a promozioni davvero strepitose e l'ultimo Black Friday lo ha confermato in maniera brillante. Tuttavia sulla piattaforma digitale Sony gli sconti non finiscono mai, e così ecco le Offerte di Fine Anno: quali sono i giochi PS4 e PS5 da non perdere? Senza dubbio meno entusiasmante rispetto alle tantissime riduzioni del venerdì nero, la nuova iniziativa si focalizza in particolare sulle Deluxe Edition ma lascia spazio anche alle edizioni standard, con ad esempio le prime promozioni in assoluto dedicate a Sonic Superstars e The Invincible, oppure il prezzo più basso raggiunto da Persona 5 Royal, Amnesia: The Bunker e Streets of Rage 4.

Sonic Superstars Sonic Superstars e la sua irresistibile modalità cooperativa Sonic Superstars è già protagonista della sua prima offerta, probabilmente per via del fatto che le vendite iniziali sono andate a rilento a causa di Super Mario Bros. Wonder. Quale che sia il motivo, l'ultima avventura del riccio velocista di SEGA può essere vostra per 41,99€ anziché 59,99€, dunque con un taglio del 30% rispetto al prezzo originale. Si tratta di un'occasione che non dovreste lasciarvi sfuggire, specie se avete appunto dovuto rimandare l'acquisto del gioco preferendogli il titolo Nintendo, o comunque una delle tante uscite di grande spessore dello straordinario ottobre che abbiamo avuto quest'anno, fra i mesi migliori di sempre per gli appassionati di videogame. Come avrete letto nella nostra recensione di Sonic Superstars, ci troviamo di fronte a un'esperienza solida e divertente, molto corposa sul fronte dei contenuti, con alcune novità rappresentate dai vari poteri dei Cristalli del Caos e la presenza di una strepitosa modalità multiplayer cooperativa che consente di affrontare l'intera campagna insieme agli amici.

The Invincible Uno scorcio dello scenario desertico di The Invincible Parecchio atteso dai fan dell'omonimo romanzo sci-fi scritto negli anni '60 da Stanislaw Lem, The Invincible presenta la storia di Yasna, una scienziata che si risveglia sulla desolata superficie del pianeta Regis III e poco a poco ricostruisce gli eventi che l'hanno portata in questo luogo inospitale, offrendo un punto di vista inedito rispetto alla trama originale del libro. È dunque un'esperienza fortemente improntata sulla narrazione e sulle atmosfere, quella confezionata da Starward Industries: un walking simulator, come direbbe qualcuno, che mette il racconto al primo posto, anche a discapito del gameplay: ne abbiamo parlato nella recensione di The Invincible, che con le Offerte di Fine Anno è disponibile a 25,49€ anziché 29,99€, dunque con uno sconto del 15%.

Persona 5 Royal Gli spettacolari combattimenti di Persona 5 Royal Prezzo più basso di sempre su PlayStation Store per Persona 5 Royal: l'edizione definitiva del capolavoro targato Atlus viene via a 29,99€ anziché 59,99€, mandando un chiaro messaggio a tutti quelli che non hanno ancora provato questo straordinario RPG giapponese. Parliamo peraltro di una versione non solo arricchita nei contenuti, ma anche dotata di sottotitoli in italiano. La nostra recensione di Persona 5 Royal esprime in maniera piuttosto chiara il concetto, premiando il gioco con un voto che rasenta la perfezione e sottolineando le tante novità inserite per l'occasione dagli sviluppatori, che non solo hanno esteso il racconto e introdotto personaggi inediti, ma si sono anche presi la briga di sistemare alcuni degli spigoli dell'originale del 2017.

Amnesia: The Bunker Il buio la fa da padrone in Amnesia: The Bunker L'ultima fatica di Frictional Games tocca il prezzo più basso di sempre, riservato in questo caso agli abbonati a PlayStation Plus: 16,24€ anziché 24,99€, dunque uno sconto del 35% che rende Amnesia: The Bunker più appetibile per chi è alla ricerca di un'esperienza horror diversa dal solito, realizzata da uno studio decisamente affine a questo genere di produzioni. Si tratta infatti di un'avventura ambientata completamente in un bunker, durante la prima guerra mondiale: la storia è quella di un soldato che si ritrova intrappolato in questo sotterraneo insolitamente ampio e labirintico, mentre nell'ombra si muove una presenza oscura e minacciosa, i cui versi fanno schizzare la tensione a mille mentre cerchiamo di superare gli ostacoli e di trovare una via d'uscita. Ulteriori dettagli nella recensione di Amnesia: The Bunker.

Streets of Rage 4 Axel prende a pugni un nemico in Streets of Rage 4 Anche nel caso di Streets of Rage 4 il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store è appannaggio esclusivo degli abbonati a PS Plus, che potranno portarsi a casa questo ottimo picchiaduro a scorrimento per soli 11,24€ anziché 24,99€, con una riduzione che arriva quindi al 55% e strizza l'occhio a chiunque fosse curioso di provare il sequel realizzato da DotEmu. Tornano per l'occasione alcuni protagonisti storici della serie, da Axel Stone a Blaze Fielding, accompagnati nella loro lotta contro la criminalità dalla giovane Cherry Hunter e dal guerriero con i pugni d'acciaio Floyd Iraia. Il roster è tuttavia destinato ad arricchirsi di partita in partita, man mano che sconfiggeremo i teppisti e i boss che ci verranno mandati contro: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Streets of Rage 4.