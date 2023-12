Captain Tsubasa: Ace, annunciata la data di uscita del nuovo gioco di Holly e Benji su mobile

Le preregistrazioni sono già aperte su Google Play Store a questo indirizzo e su App Store da qui . Per accompagnare il lancio sono in programma premi ed eventi speciali per tutti i giocatori, come ad esempio quelli elencati di seguito:

Per la gioia di tutti i fan di Holly e Benji , è stata annunciata la data di uscita di Captain Tsubasa: Ace ed è anche vicinissima. Il lancio globale del nuovo gioco free-to-play per dispositivi iOS e Android è fissato a domani, martedì 5 dicembre .

Modalità storia e match multiplayer

In Captain Tsubasa: Ace i giocatori possono controllare i personaggi nati dalla penna del sensei Yōichi Takahashi, come Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Taro Misaki e Takeshi Ishizaki, e utilizzare le loro tecniche iconiche, il tutto tramite una grafica 3D di alto livello che vi farà rivivere ogni match proprio come se stesse guardando una puntata dell'anime originale.

Il gioco realizzato da DeNA presenterà una modalità Storia che rivive le gesta atletiche di Tsubasa (Holly), Hyuga (Mark Lenders) e tutte le altre stelle della serie attraverso una serie di missioni che garantiranno ricompense uniche. Non solo, i giocatori potranno affrontarsi nei campi da calcio attraverso la modalità 11v11 Dream League usando team personalizzabili o in Ace Showdown, una modalità 5v5 con quattro utenti e un'IA (il portiere) per squadra.