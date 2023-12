GTA 6: la data del trailer era nascosta da mesi in una strana t-shirt di GTA Online?

GTA 6 sta per ricevere il suo primo e attesissimo trailer, dopo l'annuncio della data in cui questo verrà pubblicato ovvero domani, 5 dicembre 2023: curiosamente, tale data era in verità già stata svelata mesi fa da Rockstar Games, all'interno di una strana e apparentemente incomprensibile t-shirt presente in GTA Online, che potrebbe contenere anche un'altra informazione.

Da sempre, Grand Theft Auto ospita voci di corridoio, ricostruzioni ardite e teorie legate a cospirazioni e complotti vari, ma in questo caso sembra che almeno una di queste strane idee fosse corretta. O almeno, il messaggio in codice che conteneva indicava in effetti correttamente la data del 5 dicembre 2023, anche se non sappiamo se si tratti di una coincidenza o altro.

D'altra parte, sappiamo bene cosa si può pensare delle "coincidenze", dunque i cospirazionisti andranno a nozze con questa faccenda, prendendola come una conferma del fatto che Rockstar Games effettivamente dissemina messaggi in codice all'interno dei propri prodotti.